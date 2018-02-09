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Rumlar doğalgaz buldu! Gözü Türk tarafına dikti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, altıncı parseldeki yatakta büyük bir doğalgaz kaynağı bulunduğunu açıkladı.

09 Şubat 2018 Cuma 12:45
Rumlar doğalgaz buldu! Gözü Türk tarafına dikti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Enerji Bakanı Giorgos Lakkotripis, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

MİKTARI BELİRLENECEK

 Lakkotripis, "Sondaj 3.800 metreyi geçti. Faklı noktalarda doğal gaz yatağı keşfedildi. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü bu Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki ikinci keşif. Böylece doğal gaz stoku artmış olacak. Şu anda doğal gaz miktarının tam bir değerlendirmesini yapamıyoruz. Eni-Total ortak girişimi önümüzdeki haftalarda gerekli çalışmaları yaparak doğal gaz miktarı konusunda net bilgileri açıklayacak." dedi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESİNDE

Rumlar, doğal gaz rezervlerinin kendi münhasır ekonomik bölgesinde olduğunu savunurken, Türkiye daha öne altıncı parselin önemli bir bölümünün Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırları içerisinde kaldığını duyurmuştu.

DAHA ÖNCE DE KEŞFEDİLMİŞTİ

Geçen yıl Rumların sözde münhasır ekonomik bölgesinin 11. parseldeki sondajında, Türkiye’nin 7 aylık tüketim miktarına denk gelen yaklaşık 28 milyar metreküplük bir rezerv bulunmuştu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 12:45
  1. güney kıbrıs rum yönetimi
  2. doğalgaz

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