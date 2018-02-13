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Rumlar çıldırdı! Türkiye'yi durdurun...

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla sert tepki gösterdiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB'yi devreye soktu.

13 Şubat 2018 Salı 08:47
Rumlar çıldırdı! Türkiye'yi durdurun...

Rumlar, Türkiye’yi İtalyan şirketi Eni’ye ait bir geminin bölgede faaliyet göstermesini engellemekle suçladı. Bu suçlama bağlamında Anastasiadis ile Tusk, yaşanan gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı. Tusk, Rum tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye, herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit ve eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, sorunların barışçıl çözümüne ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yapıyorum” dedi. Görüşmeden önce AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada da benzer vurgulara yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, GKRY’nin Doğu Akdeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarını sorumsuzca riske atmaktan çekinmediği belirtilerek, ortaya çıkabilecek durumun tek sorumlusunun, “Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün tesisi için çaba sarf etmesi gerekirken Ada’nın yegane sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeyerek ısrarla tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam eden Kıbrıs Rum tarafı olacağı” ifade edilmişti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 08:47
  1. Rumlar
  2. Türkiye
  3. Anastasiadis

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