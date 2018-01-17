Rumlar Akdeniz’de çizgiyi aşıyor

Rum ve Yunan hükümeti, Meis ya da Rodos adasından başlayıp Antalya açıklarından ilerleyerek Kıbrıs adasına kadar düz bir hat çizerek münhasır ekonomik bölge sınır belirlemesi yapacak. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Rum lider, Türk-Yunan ilişkilerini sabote etme pahasına, bölgeyi yeni gerginliklere sürüklüyor” uyarısında bulunurken, Türkiye’den Oruç Reis Firkateyni Gazimağusa limanına geldi.



Türkiye’nin yeni satın aldığı Deep Sea Metro II adlı sondaj gemisinin yakında Akdeniz’de faaliyete geçeceğini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, “Ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra Akdeniz’de kazı çalışmalarına başlayacak” dedi.



Rum ve Yunanlılar, adaların da kıta sahanlığı bulunduğu iddiasıyla münhasır ekonomik alan belirlerken, Meis ya da Rodos’tan, Kıbrıs Rum yönetimine düz bir çizgi çizmek istiyor. Ortaya çıkacak harita, Türkiye’nin Antalya açıklarında ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesiyle üst üste gelecek. Bu da Türkiye ve Rumlar arasında yeni bir krizin başlaması alamına geliyor.