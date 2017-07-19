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''Rum tarafının keyfini bekleyecek halimiz yok''

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Rum tarafının isteksizliği nedeniyle Kıbrıs Türk halkının ambargolar altında bir yaşam sürmesi adil bir durum değil. Rum tarafı istemiyorsa gönüllerinin olmasını bekleyecek halimiz yok." dedi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:50
''Rum tarafının keyfini bekleyecek halimiz yok''

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bayrak Radyo Televizyonundan (BRT) yaptığı açıklamada, Rum tarafının 1964'ten beri ele geçirdiği ve tek toplumlu hale getirdiği tanınmış devlet erkini paylaşmakta sorun yaşadığını, muhtemel bir çözümün en temel ilkesini içine sindirmekte zorlandığını söyledi.

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında yapılan Kıbrıs Konferansı'nda çok arzu ettikleri halde olumlu bir sonuca varılamamasında kendilerinin sorumluluğu olmadığını dile getiren Akıncı, çözüm arayışlarında güvenliğe özen gösterdiklerini ama bunu diğer taraf için tehdit unsuru olmayacak ölçülerde değerlendirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkan Akıncı, Rum tarafının "Sıfır asker, sıfır garanti" söylemini benimseyemeyeceklerini belirterek, "Biz varılacak anlaşma hükümleri uygulandıkça, iş birliği ve güven duygusu arttıkça, askeri boyutu azalan bir anlayış sergiledik." diye konuştu.

"KIBRIS'TA ÇÖZÜM İSTEYEN TARAF KIBRIS, TÜRK TARAFI VE TÜRKİYE'DİR"

Rum tarafı ve Yunanistan'ın bu günlerde "güvenlik ve garantiler" konularını konuşabilmiş olmayı kendilerinin büyük bir başarısı olarak takdim etmeye çalıştığına dikkati çeken Akıncı, "Bunun Rum tarafının başarısıyla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Kıbrıs'ta çözüm isteyen taraf Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Rum tarafının isteksizliği nedeniyle Kıbrıs Türk halkının ambargolar altında bir yaşam sürmesi adil bir durum değil. Rum tarafı istemiyorsa gönüllerinin olmasını bekleyecek halimiz elbette yok. Kendi evimizin içini düzenleme çabasını hiç ertelemeden ama bu adada barış içinde bir geleceği inşa etme sorumluluğundan da vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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