Rum meclisi birbirine girdi

Konseyde büyük tepki çeken ve şiddetle eleştirilen Rum sözcü Nikos Hristodulides bir anda öfkelendi. Rum sözcünün elindeki kağıtları yere fırlatarak istifa ettiğini belirtip toplantıyı terk ettiği ifade edildi. Rum Lider Anastasiadis ve ekibinin ortalığı yatıştırmak için çok çaba sarf ettiği bildirildi. Hristodulides’in yapılan girişimler sonrasında istifasını şimdilik cebine koyduğu ve bekleteceği belirtildi.

"TÜRK TARAFI İÇİN OLUMLU BİR GELİŞME"

Gelişmeleri değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Nuri Elibol, yaşananların Türk tarafı açısından olumlu olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı;

"Daha önce Türk tarafının bu konferansta psikolojik üstünlüğü elinde tuttuğunu söylemiştik. Burada işlerin Türk tarafı açısından olumlu olduğunu söyleyebilirim. İlk günden bu yana bunun son konferans olduğunu ve öyle ya da böyle bir sonuca ulaşması gerektiğini söyledik. Rum tarafı önce her zamanki taktikleri ile manüplasyona başladı, Türk askerinin %80'inin adadan çekilmesinin kararlaştırıldığı gibi akıl almaz iddialar ortaya attı. Bu iddiaları hemen yalanladık. Şimdi de kendi uzlaşmaz tavırlarını Türkiye yapıyor gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu nedenle Bakan beyin bugünkü açıklaması bizim için çok önemli."