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Rum bakan açıkladı: Büyük bir doğalgaz yatağı keşfedildi

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgo Lakkotripis, adanın güneybatı açıklarında yürütülen sondaj çalışmasında büyük bir doğalgaz yatağı keşfedildiğini açıkladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:37
Rum bakan açıkladı: Büyük bir doğalgaz yatağı keşfedildi

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Lakkotripis, İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin ada açıklarında yaptıkları arama sondajı çalışamalarında 'büyük bir doğalgaz yatağı' keşfettiğini duyurdu.

Lakkotripis "3.825 metre derinlikten elde edilen veriler büyük bir saf doğalgaz rezervinin varlığını ortaya koyuyor" dedi.

Rum bakan kaya formasyonunun da doğalgaz yatağının 'çok iyi kalitedeki bir rezerv' olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Gazetecilere açıklama yapan Lakkotripis "Bu bizim doğalgaz rezervlerimizin büyüdüğünü göstermesi ve bir yağ devresi ile karbon yutağının varlığını doğrulaması açısından özellikle olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Bulunan doğalgazın önemli bir bölümünün etan ve metan gazlarından oluştuğunu belirten Lakkotripis, normal doğalgazda ise propan ve bütan gazlarının bulunduğuna dikkat çekti.

Rum bakan rastlanan jeolojik yapının Mısır açıklarında 2015'te Eni şirketi tarafından keşfedilen ve Akdeniz'in en büyük gaz sahası olarak bilinen 'Zohr'a benzediğini söyledi.

Total ve Eni şirketleri geçen yıl aralık ayında 'Kalipso' olarak da anılan 6. parselde doğalgaz yatağı aramak için ortak çalışmalara başlamıştı

Total ve Eni 6. parseldeki doğalgaz miktarını belirlemek için çalışmalarını sürdürecek.

Eni'nin ayrıca Güney Koreli Kogas ile birlikte 3. parselde arama sondajı çalışamalarına başlayacağı, ABD'li ExxonMobil'in de 2018'in 2. yarısında iki adet sondaj çalışması yapmayı planladığı belirtiliyor. Kaynak: Sputnik Türkiye

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 18:37
  1. Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Lakkotripis
  2. İtalyan
  3. Fransız Total şirketleri
  4. doğalgaz
  5. Akdeniz
  6. sondaj

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