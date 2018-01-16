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'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün cezası kesildi

Twitter’da Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat için ‘ruhunu köpeklere satmış’ ifadelerini kullanana taraftarın cezası belli oldu.

16 Ocak 2018 Salı 11:36
'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün cezası kesildi

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Ahmet Doğrul, Twitter'dan Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat'a, "Paraya tapan, ruhunu köpeklere satmış bir boşboğazdır" paylaşımı nedeniyle 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bıraktı. Özat, kişilik haklarının ihlal edildiğini gerekçesiyle Doğrul'a 2 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde Ahmet Doğrul, taraftarının 17 Mart 2013'de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat aleyhine hakaret içerikli bir paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Ahmet Doğrul internet hesabından, ‘Ümit Özat'ı FB'li sayan bizi temsil ettiğini düşünen asrın safıdır. Ümit Özat paraya tapan, ruhunu köpeklere satmış bir boş boğazdır" şeklinde tweet attı. Doğrul'a şikâyet üzerine hakaret suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘O TWEET'İ BEN ATMADIM'

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Doğrul ifadesinde şunları söyledi:

"Bir TV kanalındaki spor programında ilk defa, ‘Sevgili kaptan sen Köln'de kalp krizi geçirdiğinde en çok seveninden daha çok üzüldük, sen Fenerbahçe'nin büyük kaptanısın lütfen diğerlerine uyma' şeklinde daha önce tweet atmıştım. Daha sonra şirketimde çalıştığım sırada iddianamede geçen o tweet atılmış. Ancak davaya konu tweet'i ben atmadım. 25-30 kişinin çalıştığı ortamda başkaları da bu tweet'i atmış olabilir. Ben böyle bir yazı yazmadım. Benim kombine kartım vardır. Tüm spor müsabakalarını giderim ve sporda şiddete karşı durduğum halde benim hakkımda böyle bir dava açılması herkesi şaşırttı. Suçu kabul etmem."

DOĞRUL'UN İFADESİ İNANDIRICI BULUNMADI

"O tweeti ben atmadım" ifadesini inandırıcı bulmayan ve Doğrul'u 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Doğrul'a tazminat davası açtıklarını belirten Özat'ın avukatı dava dilekçesinde, "Davalının paylaştığı bu mesaj, müvekkilimin şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olması nedeniyle müvekkilimin kişilik hakları ihlal edilmiştir. Kişilik hakları ihlal edilen müvekkilim için 2 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:36
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