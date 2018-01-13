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''Ruhları Allah'a bağlı yiğitler nerede?''

Dr. Abdullah el Muhaysini, İdlib'in güneyinde rejime karşı savaşan muhaliflerin operasyonlarına katıldı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:57
''Ruhları Allah'a bağlı yiğitler nerede?''

Suriye muhalefetinin sembol isimlerinden biri olan Dr. Abdullah el Muhaysini, İdlib ilinin güneyinde başlatılan askeri operasyonlara iştirak etti.

Rusya'nın hava desteğini alan rejim güçleri ve İran destekli milisler, önceki hafta İdlib'e yönelik geniş kapsamlı bir askeri harekat başlatmıştı.

Ebu Zuhur Askeri Havalanı çevresinde geniş bir alanı rejime kaptıran muhaliflerden seferberlik çağrısı gelmişti.

Suriye muhalefetine yakın kaynaklar operasyon sırasında yanında esir bir rejim askeri ile boy gösteren Abdullah el Muhaysini ve diğer bir ilim adamı olan Muslih el Ulyani'nin görüntülerini servis etti.

Esir askerin yanındaki konuşmaların ardından, muhalif savaşçılara yönelik cesaretlendirici telkinlerde bulunan Muhaysini, "Suriye devrimini devam ettirecek, Esed'in zulmünden kurtaracak yada şehit olacak yiğitler nerede? Halep düştüğünde kalbi parçalananlar nerede? Canlarını Allah'a sunmak isteyenler nerede? Ruhları Allah'a bağlı olanlar nerede?" ifadelerini kullandı.

Ardından konuşmayı devraladan Ulyani ise, "savaşçıların rejimin zulmüne uğrayan ve evlerini terketmek zorunda kalan Suriyeli sivillerin ümidi olduğunu" söyledi.

"Bugün insanlar mücahitlerin bölgeleri sattığını sanıyorlar. Oysa ki bizler canımızı Allah'a satıyoruz." diyen Muhaysini rejime karşı savaşın yükseltilmesi çağrısı yaptı.

Video kaydı Muslih el Ulyani'nin Kuran'da yer alan şu ayetleri okuması ile son buldu:

"Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.Eğer siz bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da benzeri bir yara almıştı. İşte günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz. (Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne.) Allah, sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şehitler edinmek için böyle yapar. Allah, zalimleri sevmez. Bir de Allah, iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar. Yoksa siz; Allah, içinizden cihad edenleri (sınayıp) ayırt etmeden ve yine sabredenleri (sınayıp) ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?"

MepaNews

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 16:57
  1. muhaysini
  2. Suriye
  3. Ebu Zuhur Askeri Havalanı
  4. İRAN
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