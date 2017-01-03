Ruhani'ye büyük şok! Gerekirse tutuklanabilir

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Laricani başkent Tahran'da yüksek yargı yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Ruhani'nin Zencani konusunda yargı kurumlarını eleştirmesine tepki gösterdi.

Zencani dosyasında 'perde arkasındakilerin' ortaya çıkarılmamasını eleştiren Ruhani'nin sözlerine işaret eden Laricani, "Hükümetin işini yargının yapma yetkisi yok. Yurt dışındaki mal varlıklarının takibi hükümetin yapması gereken bir iş, neden yapmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

'BU KONUYLA İLGİLİ HERKESİ ÇAĞIRIP GEREKİRSE TUTUKLAYACAĞIZ'

Yargı kurumlarının önceliğinin Zencani'nin ülkeden kaçmasını engellemek olduğunu belirten Laricani, Petrol Bakanlığını da soruşturmanın ilk aşamasında yeterli belge vermemekle suçladı. Laricani, Zencani'nin ifadesinde Cumhurbaşkanı Ruhani'nin seçim kampanyasına mali yardım yaptığını iddia ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Babek Zencani, cumhurbaşkanının seçim kampanyasına milyarlarca tümen mali yardımda bulunduğunu söylüyor. Biz onun sözlerini doğru kabul etmiyoruz. Birçok şey iddia ediyor. Eğer bunları soruşturacak olsaydık konuyla ilgisi olan herkesi çağırırdık. Ayrıntılarda kaybolmayı istemedik. İlk yapılması gereken halkın parasını geri getirmekti. Şu anda perde arkasındakilerin peşine düşmemizi istiyorsunuz. Buna bir sözümüz yok. Bu konuyla bağlantısı olan herkesi çağırıp gerekirse olayın aydınlığa kavuşması için tutuklayacağız."

'CUMHURBAŞKANLIĞININ PARALARI NEREDE HARCANACAK ONUN PEŞİNDEYİZ'

Zencani dosyasında Dışişleri Bakanlığından gerekli adımları atmasını istediklerini aktaran Laricani, konunun yargıyı ilgilendirmediğini söyledi Laricani, "Biz şeffaflık peşindeyiz ancak aynı zamanda paraların nerede harcandığının da peşindeyiz. Cumhurbaşkanlığının paraları nerede harcanacak onun peşindeyiz" ifadesini kullanarak, Ruhani'yi hedef aldı. Ruhani'nin yargı kurumlarını istihbarat bakanlığıyla iş birliğiyle yapmamakla suçlamasına da tepki gösteren Laricani, bunun doğru olmadığını savundu.

RUHANİ, ZENCANİ'NİN YARGI SÜRECİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen hafta yaptığı bir konuşmada milyar dolarlık yolsuzluk suçundan idama mahkum edilen ve cezası yüksek mahkeme tarafından da onanan iş adamı Babek Zencani'nin yargı süreciyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Zencani hakkında yargının verdiği karara saygı duyduğunu söyleyen Ruhani, "Fakat halkın soruları hala yanıtlanmış değil. Halk, paraların nerede olduğunu ve dosyada kimlerin rolü olduğunu soruyor" demişti. Ruhani ayrıca, "Bu kişi tutuklandıktan sonra doğrudan yargıya sevk edilmeden olayın aydınlığa kavuşması için İstihbarat Teşkilatına verilmesini istedim, ancak buna karşı çıkıldı" ifadelerini kullanmıştı. İran'da 30 Aralık 2013'te tutuklanan Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırmakla suçlandığı davada mart 2016'da idama mahkum edilmiş, karar yüksek mahkeme tarafından da onanmıştı. Aynı davada yargılanan Zencani'nin ortakları hakkındaki idam kararları ise bozulmuştu.