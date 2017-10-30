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Ruhani'nin eksik kabinesi 4 ay sonra tamamlandı

İran'da mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ruhani, Enerji ve Yüksek Öğretim bakanlıkları için meclise sunduğu isimler güven oyu aldı

30 Ekim 2017 Pazartesi 09:56
Ruhani'nin eksik kabinesi 4 ay sonra tamamlandı

İran'da mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Hasan Ruhani'nin 18 kişilik kabinesinin, yemin töreninden yaklaşık 4 ay sonra Meclise sunulan Enerji ve Yüksek Öğretim bakanlarının güvenoyu almasıyla tamamlandığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Mecliste yapılan güven oylamasında, kullanılan 276 oyun 225'ini alan Rıza Erdekiyan Enerji Bakanlığına, 180 oy alan Mansur Gulami ise Yüksek Öğretim Bakanlığına seçildi.

Oylamada, yeni Enerji Bakanı Erdekiyan 38 ret, 13 çekimser oy alırken, Yüksek Öğretim Bakanı Gulami için 82 ret ile 14 çekimser oy kullanıldı.

Ağustos ayında yapılan yeni kabine güven oylamasında, Ruhani tarafından meclise sunulan 17 adaydan, Enerji Bakanlığına önerilen Habibullah Bitaraf güven oyu alamamıştı.

Yüksek Öğretim Bakanlığı için de uygun aday arayışlarını sürdüren Ruhani, yemin töreninden yaklaşık 4 ay sonra Meclise isimlerini sunduğu iki adayın güvenoyu almasıyla 18 kişilik kabinesini tamamlamış oldu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 09:56
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