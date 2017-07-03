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Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’deki baraj projelerini eleştirdi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:21
Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli

Fırat ve Dicle üzerinde yapılan baraj projeleri hakkında Tahran’da yaşanan kum fırtınaları üzerine düzenlediği bir basın toplantısında konuştu.

Toplantıda Türkiye’nin adını geçirmeyen Ruhani, Suriye ve Irak’a akan büyük nehirlere yapılan barajları eleştirdi ve bunların etkisinin yıkıcı olacağını ifade etti. Ruhani, baraj inşaatlarının durdurulması gerektiğini ve bunun bütün Orta Doğu için “tehlikeli” olduğunu ifade etti. Ruhani’nin konuşması AP haber ajansı ve New York Times’ta yer buldu.

TÜRKİYE'YE İKİNCİ SUÇLAMA

Tahran’da bugün yapılacak Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları ile Mücadele Konferansı öncesi basın toplantısı düzenleyen İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Türkiye’den "baraj yapmadan aşağıdaki diğer ülkelerde oluşacak çevre sorunu ve bunun olumsuz etkisini incelemesini" talep etti. İran Çevre Kurulu Başkanı da olan İbtikar, Türkiye’nin yaptığı barajların Irak ve Suriye’deki su kaynaklarını doğrudan etkilediğini, bunu da İran’da dolaylı şekilde toz fırtınalarına sebep olduğunu savundu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:21
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  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ23 dk önce
    RUHANİ NE OLDU LEN MOLLA BOZMASI AZICIK BOŞ BIRAKMAYA GELMİYOR HEMEN HAFLIYON.ÇOK ULUMA DAEŞ VURUR BAK
  • abdoabdo31 dk önce
    ruhani beyefendimi diyeyim ne diyeyim sana söle. çözümü çok basit. elini cebine at ruşhani. o zaman bu barajları biz yapmayalım. sizde karşılığında bize devamlıbadavadan petrol doğal gaz , enerji yani elektrik veriniz. yani devamlı akıtacaksınız enerjiyi bize. yok derseniz o zaman çenenizi kapatacaksınız şerefsiz.
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