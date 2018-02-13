Ruhani'den referandum açıklaması

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent Tahran'da bakanların ve valilerin katıldığı bir toplantıda konuşan Ruhani, ülkenin idaresi konusunda anayasanın uygulanması gerektiğini söyledi.

Önceki gün devrimin yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada referanduma ilişkin sözlerine işaret eden Ruhani, "Anayasanın birçok kapasitesi olduğunu ve anayasal seçeneklerden ülkenin idaresi konusunda da faydalanmamız gerektiğini söyledim. Hepimiz halkın haklarına işaret eden anayasanın üçüncü bölümünü dikkate almalı ve uygulamalıyız." dedi.

Anayasanın temel ilkelerinin uygulanması halinde ülkede birçok sorunun çözüleceğini söyleyen Ruhani, "Herkes anayasanın uygulanmasında sorumluluk hissetmelidir. Tabii ki, cumhurbaşkanının bu konuda herkesten farklı özel bir sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanının sorumluluğunun herkesten daha ağır ve zor olması nedeniyle herkes bu konuda yardımcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 11 Şubat'ta Tahran'da düzenlenen devrimin yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki ihtilaflı konular hakkında referanduma gidilebileceğini söylemişti. Ruhani'nin açıklaması ülkedeki muhafazakâr kesimlerin tepkisini çekmişti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, sosyal medya hesabından Ruhani'nin açıklamasına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanının uzmanlık alanı olmayabilir ama herkes tarafından bilinen 59. maddenin üzerinde tartışılacak bir şey yoktur. 59. madde yasama, yürütme ve yargının tercihi alanındadır. Cumhurbaşkanı belki bunu, başka bir maddeyle karıştırmış olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesinin müdürü Hüseyin Şeriatmedari ise Ruhani'nin referandum açıklamasının "halka ihanet" olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin İbadi'nin de aralarında olduğu İranlı 15 siyasi ve sivil aktivist, dün yaptıkları açıklamada, ülkenin yönetim sisteminin belirlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde referandum yapılması çağrısında bulunmuştu.