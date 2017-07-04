Ruhani'den PKK ağzı: Barajların yapımını durdurun!

Türkiye, Hakkari ve Şırnak bölgesinde çok sayıda baraj yaptı. Terör örgütü PKK, baraj inşaatına sabotaj düzenledi. Araçlar yakıldı, işçiler katledildi. PKK’nın güdümünde hareket eden HDP, baraj yapımlarının durdurulmasını istedi. Örgütün geçiş güzergâhlarının kapatıldığı için çabaladığı ifade edildi. Ancak bölgedeki yeni krizler, bu taleplerin bölgesel bir oyun olduğunu gözler önüne serdi.

Nitekim İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den PKK ile aynı çerçevede bir çıkış geldi. Ruhani, Türkiye’nin Fırat ve Dicle Nehri üzerindeki büyük bir baraj inşaatlarını durdurulmasını talep etti. Kum fırtınaları konusunda Tahran tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan İran Cumhurbaşkanı, barajların Orta Doğu’nun tamamı için “tehlikeli” olacağını ifade etti.

Bu, İran cumhurbaşkanının Orta Doğu’da tartışmalı görülen baraj projesine ilişkin ilk açık çıkışı oldu. Ruhani, Türkiye’nin ismini vermedi ama Suriye ve Irak’a akan iki büyük nehir üzerinde planlanan birkaç barajın “yıkıcı sonuçları” olacağını, İran dahil birçoklarını etkileyeceğini ve “durdurulması gerektiğini” belirtti. Ruhani, barajlar meselesine “kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını” da sözlerine ekledi.

ÜÇ ÜLKE İKİ NEHİR

Zap Suyu, Doğu Anadolu’dan doğup Irak’ın Musul kentinin 40 km güneyinde Dicle Nehrine kavuşuyor. Dicle’nin Türkiye sınırları dışındaki kollarından biri de Küçük Zap Suyu olarak biliniyor. İran’ın batı kesiminden doğan bu akarsu, Kerkük’ün batısından geçip Dicle Nehriyle buluşuyor. Küçük Zap Suyunun geçtiği alanlar önemli petrol üretim bölgeleri.