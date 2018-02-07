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Ruhani'den çağrı: Elinizde ne var ne yok satın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke ekonomisinin içinde bulunduğunu çıkmazdan kurtulmak için İran ordusu ve Devrim Muhafızları'nın özellikle enerji ve ticari varlıklarını elden çıkarmaları gerektiğini söyledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:05
Ruhani'den çağrı: Elinizde ne var ne yok satın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye göre ülkenin zor durumdaki ekonomisini kurtarmak için ABD yaptırımlarının hedefi olan Devrim Muhafızları ile İran ordusunun elindeki enerji ve ticaret varlıklarını elden çıkarması gerekiyor. Sputnik'in aktardığına göre dün başkent Tahran'daki bir basın konferansında konuşan Ruhani sadece ordunun değil hükümet görevlilerinin de ticari işlerini sonlandırması gerektiğini söyledi.

ÜLKE EKONOMİSİNİ KURTARMANIN TEK YOLU

Ruhani açıklamasında "Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu değil tüm hükümet sektörleri, bankalar dahil, ticari holdingleri elden çıkarmalı. Bu ülkenin ekonomisini kurtarmanın tek yolu. Hükümet görevlileri, STK'lar, silahlı kuvvetler ve diğerleri de ticari işlerini elden çıkarmalı" ifadelerini kullandı. İran'da Devrim Muhafızları'na ait birçok yerel şirket bulunuyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI HOLDİNG GİBİ

Devrim Muhafızları’nın askeri görevlerinin dışına çıkarak ekonomik faaliyete başlaması 1980-88 İran-Irak savaşının ardından oldu. Devrim Muhafızları’nın eski başkomutanı Muhsin Rızai’ye göre 1989’da dönemin Cumhurbaşkanı Ekber Haşimi Rafsancani Devrim Muhafızları’nın ellerindeki imkânları ülkenin yeniden inşasında kullanmasını istemiş, ülkenin yeniden inşa dönemindeki bu süreç belli başlı siyasi aktörler tarafından olumlu karşılanmıştı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:05
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. ABD
  3. İran Devrim Muhafızları

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