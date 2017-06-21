İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ruhani'den Barzani'ye karşı tam destek!

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu ifade ederek, İbadi'nin yanında olduğunu ifade etti.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:29
Ruhani'den Barzani'ye karşı tam destek!

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, İranCumhurbaşkanıHasan Ruhani ile bir araya geldi.

İki liderin yaptığı görüşmede Irak'ta yapılması gündemde olan referandum gündeme geldi.

IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Barzani'nin referandum hazırlığına değinen İran Cumhurbaşkanı, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyledi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Ruhani, "İran, tek parça Irak'ı destekliyor. Irak'ın birlik ve beraberliğini zayıflatan hiçbir hareket kabul edilemez." diyerek Barzani'ye gözdağı verdi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:29
  1. Ruhani Irak'ın toprak bütünlüğünü savundu
  2. hasan ruhani
  3. haydar el ibadi
  4. ırak
  5. iran
  6. cumhurbaşkanı
  7. barzani
  8. en son haber
  • erhan kayaerhan kaya5 sa önce
    haberin başlığı yanlış, barzani ye değil ibadiye olacak
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gözlerini bu defa kötülere diktiler
  1. Gözlerini bu defa kötülere diktiler
  2. Galatasaray'a veda ediyor! Tudor..
  3. Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
  4. Evlilik programları yerine o..
  5. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
  6. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
  7. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
  8. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
  9. İranlı dolandırıcı yakalandı
  10. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
  11. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
  12. Büyük operasyon kapıda!
  13. 'Babam işkenceci bir polisti'
  14. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
  15. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
  16. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
  17. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
  18. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
  19. Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
  20. 11 yaşındaki çocuk sürücü polise böyle..
SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
Köksal Toptan'a kritik görev!
Köksal Toptan'a kritik görev!
Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!