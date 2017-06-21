Ruhani'den Barzani'ye karşı tam destek!
İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu ifade ederek, İbadi'nin yanında olduğunu ifade etti.21 Haziran 2017 Çarşamba 10:29
Irak Başbakanı Haydar El İbadi, İranCumhurbaşkanıHasan Ruhani ile bir araya geldi.
İki liderin yaptığı görüşmede Irak'ta yapılması gündemde olan referandum gündeme geldi.
IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ
Barzani'nin referandum hazırlığına değinen İran Cumhurbaşkanı, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyledi.
"KABUL EDİLEMEZ"
Ruhani, "İran, tek parça Irak'ı destekliyor. Irak'ın birlik ve beraberliğini zayıflatan hiçbir hareket kabul edilemez." diyerek Barzani'ye gözdağı verdi.