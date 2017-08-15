Ruhani'den Amerika'ya şok tehdit: Eğer devam ederse...

AFP'nin haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Trump, ABD'nin iyi bir partner olmadığını kanıtladı" dedi.

Ruhani, televizyonda yayınlanan konuşmasında "Eğer ABD yaptırımlara devam ederse İran saatler içerisinde nükleer anlaşmadan çekilebilir" ifadelerini kullandı. "Daha önce başarısız yaptırımlar uygulandı" diyen Ruhani, bunların daha sonra müzakere masasında sonuçlandığını söyledi.

İran meclisi geçtiğimiz günlerde ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak füze programı harcamalarını arttırma kararı almıştı. İran meclisi füze programı için 520 milyon dolarlık kaynağın ayrılması ile ilgili yasa tasarısını onaylamıştı