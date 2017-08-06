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Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Karşılık vereceğiz

İran’da 19 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez kazanan Hasan Ruhani, ülke meclisinde yemin ederek görevine başladı.

06 Ağustos 2017 Pazar 08:56
Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Karşılık vereceğiz

Ruhani, 90’dan fazla ülke lideri ve temsilcilerinin hazır bulunduğu yemin töreninde, Washington yönetimini nükleer anlaşma konusunda sert ifadelerle hedef aldı. Konuşmasının büyük bölümünü Tahran ile BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almaya (P5+1) arasında 2015’de varılan nükleer anlaşmaya ayıran Ruhani, ABD’yi anlaşmaya bağlı kalmamakla suçladı.

"TRUMP’A GÖNDERMEDE BULUNDU"

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’a yüklenen Ruhani, " siyaset dünyasına yeni girenlerle işimiz olmaz, ancak eskilere nükleer anlaşma deneyiminin, uluslararası ilişkilerde bir model haline gelebileceğini ilan ediyoruz" diye konuştu.

"ANLAŞMAYI YIRTANLAR SİYASİ HAYATLARINI DA YIRTMIŞ OLUR"

Ruhani, "Nükleer anlaşmayı yırtmak isteyenler, bunu yaptıklarında siyasi hayatlarını da yırtmış olacaklar ve dünya bunları unutmayacak" dedi.

"ABD İHLALE DEVAM EDERSE BUNA SUSMAYACAĞIZ"

İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olmayacağını söyleyen Ruhani," Fakat ABD ahdine bağlı kalmamayı devam ettirirse buna suskun kalmayacağız. Saygıya karşı saygı, aşağılama ve yaptırım uygulanmasına da uygun eylem ve misillemeyle karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KOMŞULARIMIZA BARIŞ ELİ UZATIYORUZ"

Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı istediklerini kaydeden Ruhani, " Komşularımıza barış eli uzatıyoruz. Sadece bölgesel işbirliği ve diyalogla bölgenin huzuru ve gelişmesi için adım atabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE’Yİ TEMSİLEN NİHAT ZEYBEKÇİ KATILDI"

Ruhani’nin yemin törenine Türkiye’yi temsilen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katılırken, AB Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini de törende hazır bulundu. Yemin töreni nedeniyle başkent Tahran’da resmi tatil ilan edildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 08:56
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  • AydinAydoğanAydinAydoğan32 dk önce
    Hiç inandırıcı değil
  • Ali.Ali.33 dk önce
    hahahahahaha senmi karşılık vercen sen ancak dünkü müslüman öldürürsün
  • RuhaniRuhani38 dk önce
    İran her zaman arkadan vurur
  • MuhsinMuhsin40 dk önce
    BİR FİSKE DAHİ VURAMAZSIN VURMAZSİN DOSTUNA. GUCUNUZ HAKİKİ MÜSLÜMANLARA YANİ EHLİ SUNNETE YETİYOR. tüm Şiilere Allah hidayet versin.
  • Ali BabaAli Baba42 dk önce
    Siz ancak Ehli Sünnet e saldırısınız, boş laflar bunlar.
  • hasanhasan1 sa önce
    Reklam kokan hareketler bunlar. Bunlara gerek yok. Dini takiyye olanın sozune itibar edilmez.
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