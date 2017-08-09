Ruhani, tepkiler üzerine kabineye 3 kadın atadı!

ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nde 1980 yılında yaşanan rehine krizinde sözcü olarak görev almasıyla tanınan Masume Ebtekar, kadın işlerinden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı. Laya Joneydi ise hukuki işlerden sorumlu yardımcı olarak göreve getirildi.

Öte yandan Şanindoh Mowlaverdi de vatandaş hakları için özel danışman olarak seçildi.

Bir önceki cumhurbaşkanlığı döneminde 3 kadın yardımcısı bulunan Ruhani'nin, yeni kabinede hala açıkta olan yardımcılık pozisyonlarına kimleri getireceği ise bilinmiyor.

REFORMCULARDAN TEPKİ GELMİŞTİ

Ruhani, yeni kabine üyelerinin isimlerini güvenoyu için meclis başkanlığına dün sunmuştu. Yeni kabinede yine hiçbir kadına yer verilmemesi ülkedeki reformcuların tepkisini çekmişti.