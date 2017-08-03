Ruhani resmen göreve başladı

İran’da mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düzenlenen törenle resmen göreve başladı.



İran Lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisinin bulunduğu Beyt-i Rehberi yerleşkesinde düzenlenen törende, 12'inci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin rapor sunan İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, "Bölgede yaşanan emniyet sorunlarına rağmen ülkemizde kanunlara uygun sağlıklı bir seçim gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Fazli’nin raporunun ardından, Hamaney'in Özel Kalem Müdürü Muhammed Gulpayegani, Ruhani'nin cumhurbaşkanlığının onama metnini okudu. Böylelikle Hamaney, İran halkının oylarını onaylayarak, Ruhani’yi 4 yıllığına İran’ın Cumhurbaşkanlığı görevine atamış oldu.

Ruhani de törende yaptığı konuşmada, ılımlı siyasetin ülke kalkınması için bir çok faydalar sağladığını söyledi. Dünya ülkeleriyle ve özellikle komşu ülkelerle iyi ilişkiler ve işbirliğinin ekonomik kalkınmadaki önemine değinen Ruhani, halkın seçimlere katılarak oylarını kullanmalarıyla üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Ruhani'nin ardından söz alan Hamaney de seçimlerin önemine vurgu yaparak Ruhani hükümetinin görev yapacağı gelecek dört yıl zarfında ekonomik sorunlara ehemmiyet vermesi gerektiğini söyledi. Konuşmasında iç ve bölgesel sorunlara değinen Hamaney, yöneticilerin eleştirilere açık olması gerektiğini dile getirerek Ruhani'ye başarılar diledi.

Dört yıl daha cumhurbaşkanı olarak görev yapacak olan Ruhani için 5 Ağustos Cumartesi günü mecliste yemin töreni düzenlenecek. Törene, Türkiye'den Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekici'nin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA