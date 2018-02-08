Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ruhani, Çavuşoğlu'nun yanında geri vites yaptı

"Zeytin Dalı Harekatı durdurulsun" çağrısı yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, "Türkiye ile işbirliğine hazırız!" ifadelerini kullandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:16
Ruhani, Çavuşoğlu'nun yanında geri vites yaptı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, ülkesinin bölge sorunlarının çözümü ve kaygıların giderilmesi konusunda Türkiye'yle daha geniş işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

"SINIRLARI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ruhani, ABD ve İsrail'in bölgedeki sorunların bitmesini istemediğini savunarak, " Günümüzde bazıları bölgedeki coğrafi sınırları değiştirmeye çalışıyor. Kuzey Irak'ta başarısız olan bu güçler şimdi Suriye'nin kuzeyinde bu komployu uygulamaya çalışıyor" dedi.

"İŞBİRLİĞİ BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTE"

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu ülkedeki terörizmin bitmesinin önemine değinen Ruhani, "Suriye'de huzur sağlanırsa bölge ülkeleri de kendilerini güvende hisseder. Bu konuda İran, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

RUHANİ: ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRALIM

İkili ekonomik ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Ruhani, ülkesinin enerji alanında Türkiye'yle var olan ilişkileri genişletmeği istediğini ve konuda Türk işadamların İran'daki petrol ve doğalgaz sahalarında yatırım yapmasını olumlu karşılayacaklarını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU: SURİYE TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK!

Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki terör gruplarına karşı yapıldığını vurgulayarak, Türkiye'nin Suriye topraklarında gözünün olmadığını altını çizdi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:16
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Ruhani
  3. Zeytin Dalı harekatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar piyasaya nasıl başladı?
    1. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    2. Tren ikiye bölündü! Kaza sırasında..
    3. Beyaz Saray'da önemli istifa!
    4. Adana'da operasyon! Sobadan bakın ne..
    5. Merkez Bankasından 10 mesaj
    6. İşte o fotoğrafın perde arkası!
    7. Gençlik ve Spor Bakanı Bak Filistin'de..
    8. Mısırlı judocu bile bile..
    9. İngiliz Times gazetesi: Türkiye ile..
    10. Kahramanmaraş’ta kadın polis hırsızlık..
    11. Bir rezalet daha! CHP'li belediyelerde..
    12. Operasyona katılan Mehmetçiğin çayları..
    13. Eroğlu İKMİB’e aday
    14. Meteorolojiden İstanbul'a yağmur uyarısı
    15. Okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!
    16. Deniz tutkunlarının fuarı
    17. Beyaz Saray'da kritik istifa!
    18. Gazi Üniversitesi'nde operasyon: Çok..
    19. Beyaz altınsız ticaret bereketsiz kaldı
    20. İnce: Tarihin en kötü başkanı...
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    İsrail, Suriye'yi füzeyle vurdu! Karşılık geldi
    İsrail, Suriye'yi füzeyle vurdu! Karşılık geldi