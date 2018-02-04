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Ruhani, ABD'yi yerden yere vurdu

ABD'nin yeni nükleer doktrinini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un 'vicdansız ikiyüzlülük' içinde olmakla suçladı.

04 Şubat 2018 Pazar 18:30
Ruhani, ABD'yi yerden yere vurdu

İran merkezli Mehr haber ajansının aktardığına göre Ruhani, Washington'un nükleer silahlar konusunda çelişkili bir tutum sergilediğini kaydederek "Kitle imha silahları kullanımını insan suçu olarak gören ve dünyadaki tüm kimyasal silahların imhası konusunda ısrar eden ABD'liler, rakiplerine karşı kullanmak için nükleer deposunu modernize etme amacıyla silahlanma yarışına girdi" dedi.

"Bu durumdaki bir ülke, barış, dostluk ve barışçıl yaşam vaktinin geldiğini ve savunma gücüne gerek olmayacağını söyleyebilir mi?" sorusunu yönelten Ruhani, ABD'nin vicdansız ikiyüzlülükle Rusya'ya nükleer silah tehdidinde bulunduğunu vurguladı.

Pentagon, önceki gün yeni ABD Nükleer Doktrini'ni yayınlamıştı. Doktrinde ABD'nin, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine aldığı belirtilmişti.

Doktrinde ABD'nin Rusya ve Çin'i düşman olarak görmek istemediği ve bu ülkelerle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Belgede, "ABD, Rusya ve Çin'i düşman olarak değerlendirmek istemiyor ve onlarla istikrarlı ilişkiler arıyor" denmişti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 18:30
  1. İran
  2. Ruhani
  3. Washington

YORUM YAZ

  • hamithamit1 sa önce
    bir iranli olarak soyleyim size bunu buyutmeyin bu mollalarin donemi bitti artik iranda. iranin sokaklarinda durum hala gergin cogu sherilerde protestoler devam ediyor halk artik geri adim atmaz dini hukumeti istemiyorlar. sehirlerin ve koylerin tum duvarlarinda hukumete karsi ve dini lidere karsi her gun sloganlar yaziliyor.bunlarin donemi bitti
  • Truva atı Iran Truva atı Iran 2 sa önce
    Yalan ve danışıklı dövüş bunlar .İran ın islam dünyasında yerle bir olan itibarını yeniden kazandırma çabaları, Suriye de, Irak ta... hep Müslüman kanı akıtmakta israil ve Batıyla müttefik iran... Allah müstahaklarını versin
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