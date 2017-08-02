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Rubin'den küstah çıkış: Erdoğan elleri kelepçeli sanık sandalyesindeyken...

Erdoğan düşmanlığı ile bilinen ABD Savunma Bakanlığı Pentagon eski yetkilisi Michael Rubin, yine küstah sözler sarf ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sanık sandalyesinde görmek istediğini söyledi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:33
Rubin'den küstah çıkış: Erdoğan elleri kelepçeli sanık sandalyesindeyken...

YENİAKİT.COM.TR - ABD Savunma Bakanlığı Pentagon eski yetkilisi Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düşmanca tutumunu sürdürüyor. Haçlı devletlerinin Türkiye’yi kolayca işgal etmesini sağlamak için 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cülere her fırsatta şakşakçılık yapan Rubin, mahkemede sanık sandalyesinde oturan FETÖ’cü teröristlere saldırmak için adam başı 80 TL verildiğini iddia etti. Küstah iddia sonrası daha da alçaklaşan Rubin, “Erdoğan elleri kelepçeli sanık sandalyesindeyken, acaba aynisini ücretsiz yaparlar mı?” ifadelerini kullanarak Erdoğan’ı mahkemede görmek istediğini istedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:33
  1. Michael Rubin
  2. FETÖ
  3. 15 Temmuz darbe girişimi
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