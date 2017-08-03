Ruanda yarın sandık başına gidecek

Ruanda'da seçmenler ülkeyi 7 yıl boyunca yönetecek devlet başkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek.



Oy verme işleminin 07.00-15.00 saatleri arasında yapılacak ülkede, 6,8 milyon seçmen bulunuyor.

Seçimde Devlet Başkanı Paul Kagame, muhalefetten Demokratik Yeşiller Partisi (VDP) Başkanı Frank Habineza ile 1994 soykırımından sonra ülkeden ayrılarak Fransa'ya giden ve şubatta geri dönen bağımsız aday Philippe Mpayimana aday oldu.

Kagame favori aday olarak gösterilse de rakiplerinin elinde de güçlü kartlar bulunduğu belirtiliyor. Rakipleri Kagame'yi uzun süredir devleti yönetmesine rağmen ekonomide kayda değer bir gelişme sağlamadığı için eleştiriyor.

Bazı siyasi gözlemcilere göre ise seçimde bir sürpriz yaşanmayacak çünkü Kagame'nin 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan referandumda yüzde 98 "evet" oyuyla büyük bir zafer elde etmesi onun tekrar başkan seçileceğini gösteriyor.

Kagame, 1994 soykırımının sona ermesindeki etkisiyle ön plana çıksa da Fransa destekli bağımsız aday Mpayimana'nın kazanma ihtimali üzerinde de duruluyor.

Kaynak: AA