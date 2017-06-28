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Ruanda soykırımı ile ilgili korkunç detay!

Fransa'nın Ruanda'da Hutuların Tutsilere yaptığı soykırım sırasında BM'nin ülkeye ambargo uygulanması kararına rağmen Hutuları yeniden silahlandırdığı iddia edildi

28 Haziran 2017 Çarşamba 19:09
Ruanda soykırımı ile ilgili korkunç detay!

Fransa'nın Ruanda'da Hutuların Tutsilere yaptığı soykırım sırasında Birleşmiş Milletlerin ülkeye ambargo uygulanması kararına rağmen Hutuları yeniden silahlandırdı öne sürüldü.

Aşırıcı Hutu milislerinin 1994 yılında yaklaşık 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu'yu öldürdüğü soykırım hakkındaki yazılarıyla bilinen gazeteci Patrick de Saint-Exupery, "XXI" dergisi için yazdığı "Afrika'daki suçlarımız" başlıklı makalede, Fransız arşivlerine dayanarak Fransa'nın Ruanda'daki soykırımı işleyenlere yardım ettiğini ileri sürdü.

Makalesinde, soykırım sırasında "Turkuaz Operasyonu" adı altında 2 bin 500 Fransız askerinin soykırımın önüne geçmek için bölgeye gönderildiğini anımsatan Saint-Exupery, bu askerlere verilen gizli emirle soykırım yapan Hutuları yeniden silahlandırmalarının istendiğini kaydetti.

İddialarını eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Nisan 2015'te Ruanda ile ilgili arşivlerin açılması talimatıyla 80'den fazla belgeyi inceleyen bir yetkiliye dayandıran Saint-Exupery, Hutuları silahlandırma talimatının, dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın Genel Sekreteri Hubert Vedrine'in yazılı emriyle verildiğini bildirdi.

Saint-Exupery, emrin 17 Mayıs 1994'te Ruanda'ya silah ambargosu uygulanmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler kararının ardından verildiğini de kaydetti.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 19:09
  1. Tutsiler
  2. Fransa
  3. Saint-Exupery
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