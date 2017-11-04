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RTÜK'ten flaş karar!

RTÜK'ten bir son dakika kararı geldi. 17 medya kuruluşunu kapatma kararı aldı. Kapatılan kuruluşlar yayıncı kütüğünden de çıkarıldı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:46
RTÜK'ten flaş karar!

RTÜK'ten yapılan açıklamada “Bu bağlamda aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara daha önceden tahsis edilmiş olan kanal/frekanslardan yayınlara devam edildiğinin tespit edilmesi halinde, 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır” hükmü çerçevesinde işlem yapılacaktır” denildi.

Yayın hakları iptal edilen ve yayıncı kütüğünden çıkarılan kuruluşlar şu şekilde:

1-AKTİF FM RADYO VE REKLAM AJANSI A.Ş.- RADYO AKTİF

2-BETÜL RADYO TV YAPIM YAYINCILIK A.Ş. – IŞIK FM

3-ÇETİNGAZİ İLETİŞİM YAY. A.Ş. – RD TEK

4-ÇORLU BARIŞ RADYO TV YAY. VE TAN. HİZ. A.Ş. – ÇORLU FM

5-ENDER RADYOCULUK VE YAYINCILIK REKLAMCILIK A.Ş. – RD ENDER

6-ENERJİ RADYO VE YAY. A.Ş. – ENERJİ FM

7-İNTAŞ RADYO YAY. A.Ş. – RADYO ŞEKER

8-KOZ RADYO YAYINCILIK A.Ş. – SAMSUN KLAS FM

9-KÖRFEZ RADYO REK.YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. – KÖRFEZ FM

10-KYÖD KOCAELİ YAYINCILIK ÖZGÜN DAGITIM A.Ş. – RADYO KOCAELİ DEMOKRAT

11-MANİSA RADYO 45 REK. YAY VE SAN TİC. A.Ş. – RADYO 45

12-MEGA YAYINCILIK RADYO TV. HİZ. SAN. TİC.A.Ş. – MEGA FM

13-NAS FM RD TV SAN. TİC. A.Ş. – RADYO EYLÜL

14-ÖZİNAL RADYO VE YAYINCILIK TİC. A.Ş. – RADYO DOĞUŞ

15-SEVGİ TELEVİZYON VE RADYO YAYINCILIK A.Ş. – SEVGİ TV

16-SRT SOMA RADYO TV YAYINCILIK SAN. TİC. A.Ş. – RADYO SRT FM

17-ZİLE STAR FM RD TV REKLAM ORG. YAYINCILIK A.Ş. – ZİLE RADYO GÜNEŞ

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 22:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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