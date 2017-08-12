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RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek yayından kaldırılıyorlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) izdivaç ve flört programlarıyla ilgili harekete geçti. Kanal D, Show TV, Fox TV, Star TV ile görüşüldü. Kanallardaki izdivaç programları kalktı... Henüz atv ile görüşülmedi. Esra Erol'un sunduğu programla ilgili akıbetin ne olacağı merak konusu...

12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:08
RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek yayından kaldırılıyorlar

RTÜK, uzun dönemdir tartışılan evlilik ve izdivaç programlarıyla ilgili tek tek kanallarla görüştü. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni bir düzenlemeye tabi tutulan programların çocukların televizyon izlediği saatlerde yayınlanamayacağına dair kural getirilmişti.

Ayrıca arkadaş bulma programlarına verilecek cezalar da yüzde 1-3 aralığından yüzde 2-5 aralığına çıkarılmıştı. RTÜK, söz konusu programlarla ilgili bu hafta harekete geçti ve kanallarla toplantılar yaptı. İlk toplantı pazartesi günü Kanal D yönetimi ile yapıldı. Kanalın toplantının ardından Asuman Dabak‘ın sunduğu ‘Gel Barışalım’ programını yayından kaldırdığı ve yapımcı firmanın yeni bir format aradığı öğrenildi.

ZUHAL TOPAL’LA İZDİVAÇ KALKTI, SEDA SAYAN FORMAT DEĞİŞTİRDİ

Cuma günü ise buluşma sırası Star TV’deydi. Aynı durum Star TV yönetimine de söylendi ve ‘Zuhal Topal’la İzdivaç’ programının yapılmaması kararlaştırıldı.

RTÜK, Perşembe günü ilk olarak Show TV ekibiyle görüştü. Kanal yöneticileri Seda Sayan’ın bu dönem izdivaç programı yapmayacağını, sadece cezaevi mağdurlarıyla ilgili bir program yapacaklarını bildirdiler.

SEDA AKGÜL’DEN ‘İZNE ÇIKTIK’ AÇIKLAMASI

RTÜK’ün perşembe günkü konuğu Fox TV yönetimiydi. Kanal yöneticileriyle toplantı yapan RTÜK, Seda Akgül’ün sunduğu ‘Ne Seninle Ne De Sensiz’ programının kaldırılmasını istedi. Kanal yönetimi ardından apar topar programı tatil etti. 1,5 aydı programı sunan Akgül, ara verildiğini, “Yaz dolayısıyla kısa bir ara veriyoruz. İçeriğimizi de biraz zenginleştireceğiz, değiştireceğiz, yenileştireceğiz ve tekrar en yakın zamanda karşınızda olacağız. Çok çok yakında…” sözleriyle açıkladı.

Fox TV’deki programın reytingleri gayet iyi gidiyor, hatta AB sıralamasında 19’uncu sırada yer alıyordu.

ATV İLE GÖRÜŞÜLMEDİ

Söz konusu formata sahip programlar arasında en çok tartışılanı atv’deki Esra Erol‘un sunduğu programdı. ‘Esra Erol’da’ isimli programın akıbeti henüz belli olmadı, zira RTÜK halihazırda atv ile görüşme gerçekleştirmedi. Önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanan tarafların yapacağı toplantının ardından, programın kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu…

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:08
  1. evlilik programları
  2. rtük
  • vatansevervatansever10 dk önce
    Tek tek degil,toptan kaldirin ahlaksiz program ve dizileri..hatta diyanetten fetva isteyin..diyanete birakin yada...goya sampuan reklami yayinlaniyor,kadinin her yeri ortada..
  • Bekir Bekir 13 dk önce
    yete artık. kapatın RTÜK. paramı. iyioru. RTÜK. bu adeıetmi. hani. kapamıyorudu. buna. boşamlar çogardı. RTÜK. nerde yatıyorum. bunu. allah sizden soralı. fox tv. islahi yahudi. kanal. allah kolun
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