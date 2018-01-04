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RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!

RTÜK, 'Yetenek Sizsiniz' programında 7-11 yaş aralığındaki çocukları şort giydirerek sahneye çıkarıp şov objesi olarak kullanan TV 8’e para cezası verdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 00:15
RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!

TV 8'de yayınlanan "Yetenek Sizsiniz" programında yaşları 7 ila 11 arasında değişen küçük çocukların şortlu dans gösterisi RTÜK'te tartışmaya neden olmuştu.

Kanalın, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Bu program nedeniyle kanala reklam gelirinin yüzde 2'sine denk gelecek bir para cezası verildi. Bu ceza da yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.

HADİSE'NİN KLİBİ NEDENİYLE DE CEZA GELDİ

RTÜK, müzik kanallarında yayınlanan Hadise'nin "Sıfır Tolerans" klibi nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası verdi. Kanalın, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" maddesini ihlal ettiğine karar verildi.

Kliple ilgili hazırlanan uzman raporunda şu ayrıntılar yer aldı:

'EROTİK FİLMİN BİR TIK ALTI'

"Söz konusu video ile ilgili vatandaşlardan da çok sayıda şikayet geldi. Bu şikayetler de klibin erotik filmin bir tık altında olduğu, kaldırılması ya da gece yarısı gösterilmesi talebi yer aldı. Yayın saatinin çocukların ekran başında oldukları bir saat olması bu itirazları güçlendirmekte olup, çocukların yayınlardan olumsuz etkilendikleri somut bir şekilde dile getirilmiştir.

MÜZİK PARÇASI GÖLGEDE KALIYOR

Müzik kliplerinin oluşum aşamasında toplumların değer yargılarının yanı sıra evrensel olarak korunan çocukların bu yayınlardan nasıl etkileneceği mutlaka hesap edilmelidir. Son zamanlarda gerek yerli gerekse yabancı yapımlarda, video kliplerin zaman zaman müzik parçasını gölgede bırakır şekilde ve müzik parçası ile hiçbir bağlantı kurulamayacak kullanımlarla cinsellik ve erotik görüntülere yer verildiği de görülmektedir."

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 00:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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