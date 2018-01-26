Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

RTÜK'ten ağır ceza!

RTÜK, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşine yönelik hakaret içerdiği iddia edilen bir yayın nedeniyle Show Radyo'ya idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 09:33
RTÜK'ten ağır ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşine yönelik hakaret içerdiği iddia edilen bir yayın nedeniyle Show Radyo'ya 5 kez program durdurma ile en üst seviyeden idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Alınan bilgiye göre RTÜK'ün Üst Kurul toplantısında, Show Radyo'nun "Matrax" isimli programında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya yönelik hakaret içerdiği ileri sürülen yayın ele alındı. Sunuculuğunu Zeki Kayahan Coşkun'un yaptığı Matrax isimli programın 16 Ocak 2018 tarihinde, 22.00-01.00 saatleri arasındaki yayınında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya yönelik hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı iddia edildi.

Üst Kurul, bu yayın nedeniyle radyo kanalına para cezaları içerisinde en üst seviye olan ticari iletişim gelirinin yüzde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca radyoya, program yayınının beş kez durdurulması müeyyidesi uygulanması da kararlaştırıldı.

Bu cezanın ardından aynı radyo tarafından bir yıl içinde benzer bir yayın yapılması halinde, on güne kadar yayın durdurma cezası uygulanacak. Tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilebilecek. Söz konusu ceza, RTÜK tarafından radyolara uygulanan en ağır cezalardan olma özelliğini taşıyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:33
  1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
  2. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  3. Show Radyo
  4. Matrax
  5. hakaret
  6. radyo
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tıp dünyası Fenerbahçeli yıldız için seferber!
    1. Tıp dünyası Fenerbahçeli yıldız için..
    2. Bursa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
    3. Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi..
    4. O gazetenin kadın yazarı askere gitmek..
    5. 'Zeytin Dalı'nı durdurmak için ABD'den..
    6. Sosyal medyayı sallayan "şelale" videosu
    7. TSK 'organik' dedi, üreticiler çare..
    8. ABD'li uzmandan çarpıcı itiraf: ABD..
    9. Kayseri'de 2 işçi servisi çarpıştı
    10. Bursa’da oğlunu öldüren baba hakkında..
    11. Petrol kritik seviyenin üstünde..
    12. PKK'dan ''zehirli yemek'' tuzağı
    13. Akıllı telefon fiyatları yeniden..
    14. Beşiktaş'ta 4 milyon Euro'luk kötü..
    15. Konteyner kentteki Suriyeliler,..
    16. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den..
    17. Yeni güç ‘data’
    18. Ümraniye'deki Alemdağ caddesi araç..
    19. Borsa güne nasıl başladı?
    20. ABD'nin ASELSAN şantajını çaresiz..
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!