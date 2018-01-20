RTÜK’e Adan Oktar şikayeti yağdı

Sadece son 2.5 aylık dönemde toplam 444 “Adnan Oktar” şikayeti alan Üst Kurul ise, söz konusu yayınların A9 isimli televizyon kanalından değil, kurumun denetim alanı dışında kalan YouTube ve sosyal medya üzerinden yapıldığını tespit etti. Ayrıca vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de 22 kez Adnan Oktar’ın programlarından rahatsızlıklarını aktardı.