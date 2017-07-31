RTÜK skandal programa acımadı!

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Dünya Güzellerim' adlı program ilk günden itibaren eleştirilerin hedefi haline geldi. Sürekli bir kavga ortamının izleyiciler ile buluştuğu yapım ilginç görüntüleriyle de tartışmalara yol açtı. Küfür, şiddet, küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı programa para cezası kesildi.

İzleyiciler RTÜK'e şikayet etti

Programın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Bülent Ersoy ile Banu Alkan, birbirine girdi. Yaşanan tartışmanın ardından Banu Alkan ve Bülent Ersoy ikinci defa kavga etti.

Vatan'ın haberine göre; Banu Alkan ve Bülent Ersoy'un kavgalarının ardından gelen şikayetler üzerine programı inceleyen RTÜK, programın izleyiciyi rahatsız eden diyaloglar içerdiğini belirledi. Bunun üzerine kanala, Reklam gelirinin yüzde 1'ine denk gelen tam 450 bin liralık ceza kesildi.