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RTÜK o 5 kanalı affetmedi

RTÜK, terör olaylarıyla ilgili mahkemelerce konulan yayın yasaklarına uymayan medya kuruluşlarına müeyyide uyguladı.

RTÜK o 5 kanalı affetmedi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:54
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör olaylarıyla ilgili mahkemelerce konulan yayın yasaklarına uymayan medya kuruluşlarına, müeyyide uyguladı. RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili, Başbakanlığın getirdiği geçici yayın kısıtlamasına rağmen, yayın kuruluşlarının yayınlarında gerekli hassasiyeti göstermedikleri, reyting uğruna milli güvenliği sarsıcı yayınlar yaptıkları tespit edildi.

İncelemede, Büyükelçi Karlov'un vurulma anı ve çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırı sonrası attığı sloganların canlı yayınlarda verilerek terörün amacına yönelik hareket edildiği, yayın kuruluşlarının bu tavrının uluslararası ilişkiler açısından da sorun teşkil edecek bir durum oluşturduğuna işaret edildi.

Büyükelçi Karlov'un vurulma anının ve zanlının saldırı sonrası sloganlarının yer aldığı videoyu aynen yayınlayan 5 kanala 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinden müeyyide uygulandı. Cezalara ilişkin bilgiler kanallara gönderildi.

Üst Kurul yetkilileri, bundan sonra da bu konudaki hassasiyetini sürdürüleceğinin altını çizerek, medya kuruluşların mahkemelerin yasak koymasına gerek kalmadan terör olaylarına karşı milli duruşunu göstermesi gerektiğini ifade etti.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülüyor.

Yayın yasağı, medya hizmet sağlayıcılarının, terör olaylarına ilişkin yayınlarda, kanunlardaki yayın ilkelerine uymaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınmalarını gerektiriyor.

 
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