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Skandal program Survivor yine başlıyor! RTÜK nerede?

Yaptığı skandal programlarla toplum ahlakını adeta dinamitleyen Acun'un büyük gelirler elde ettiği gözde programı Survivor yeniden ekranlara geliyor. Duyarlı Müslümanlar ise Adnan Oktar konusunda devreye giren RTÜK ve Diyanet'in Acun'un kanalındaki rezil programlar konusunda da sessiz kalmamasını istiyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:48
Skandal program Survivor yine başlıyor! RTÜK nerede?

 YENİAKİT.COM.TR -  Türkiye'de magazin muhabirliğinden televizyon patronluğuna yükselen Acun Ilıcalı'nın bu seviyeye nasıl geldiği halen gizemini korurken, Acun'un büyük gelirler elde ettiği skandal yarışma programı Survivor yeniden ekranlara geliyor. 

Survivor Türk toplumunun dini ve manevi değelerine tamamen ters bir içeriğe sahip. Kadın ve erkeklerin aynı adada kaldığı ve her türlü iğrençliğin yaşandığı yarışma programı yeniden Müslüman Türk millletinin televizyon ekranlarında gösterilecek. 

KADIN ERKEK İÇ İÇE!

Kadınların mahrem yerlerinin açıkça gösterildiği ve tanımadıkları erkeklerle aynı adada yaşama mecburiyetinde bırakıldığı yarışmada insanlık değerleri de ayaklar altına alınıyor. Evrimci bir yaklaşımla insanları adete hayvanlaştırma amacı güden programda bilerek aç bırakılan yarışmacılar insani duyguları bir yana bırakarak birbirlerine düşman hale getiriliyor ve acımasızca mücadele içerisine girmeleri isteniyor. Her hafta SMS oylaması yapılarak da büyük gelir elde ediliyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı Survivor'un dışında da skandal programlara imza atıyor. "Bu tarz benim", "İşte Benim Stilim" gibi kadını bir meta ve sömürü aracı olarak kullanan programlar toplumdan büyük tepki çekiyor.

EŞCİNSELLİK ÖZENDİRİLİYOR

Öte yandan Türk gençliğine empoze edilmeye çalışılan eşcinsel sapkınlığı 'meşru' göstermek adına "Kerimcan Durmaz" gibi 'gay' olduğu bilinen isimleri ekranlarına taşımayı adeta bir adet haline getiren Acun'un kanalı konusunda RTÜK halen sessizliğini koruyor. Duyarlı Müslümanlar A9 kanalında yaptığı 'dini' içerikli programlarda kadın oynatan Adnan Oktar konusunda devreye giren RTÜK'ün Acun'a karşı sessiz kalmasını ise tepkiyle karşılıyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:48
  1. Survivor
  2. TV8
  3. acun ılıcalı
  4. Adnan Oktar
  5. A9 tv
  6. Acun Ilıcalı

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM6 dk önce
    Türkiyenin en çok izlenen programı, iyide reklam geliri var, haliyle devletede iyi bir vergi getirisi var. Ne diye kaldırsınlar. Biz neysek izlediğimiz şeylerde ona göre. Sen ana baba olarak çocuğuna laf geçiremeyip bu ACURun kanalını TV den silemiyorsan mecburen ahlaksızlıklarada katlanacaksın!
  • ihsanihsan11 dk önce
    bu adam mason türk kültürünü yozlaştırmakla görevli, kanalını kapatın
  • isa memiçisa memiç24 dk önce
    Bunun adnanın tvsinden ne farkı var?
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz33 dk önce
    Baslasin hani derlerye gelecegi varsa gorecegi de var bunlar eceli gelen gidecek
  • Ada-PaAda-Pa38 dk önce
    izleyen izler izlemeyen izlemez mesela ben izlemiyorum çok sevyesz buluyorum bu programı.Ayrıca kadınlar ve erkekler iç içeyse ben de karşıyım buna ama bulunan varsa bizene :D.İnsanların yaşam tarzına karışmak sçma bir şey.
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