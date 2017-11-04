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“RTE” plakalı araca 300 bin lira istiyor

Niğde’de bir kamu kurumunda memur olan Sedat Çelik, 2 ay önce yaşamını yitiren oğlundan hatıra kalan 06 RTE 02 plakalı aracını 300 bin liraya satışa çıkardı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:30
“RTE” plakalı araca 300 bin lira istiyor

Niğde’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde memur olarak çalışan 52 yaşındaki Sedat Çelik, yaklaşık 2 ay önce 27 yaşında yaşamını yitiren oğlundan geriye kalan ve plaka harflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı ve soyadının baş harflerinden oluşan 1994 model otomobili satışa çıkardı. Piyasa değeri 7-8 bin lira olan aracına plakasından dolayı daha önce 200 bin liraya kadar fiyat teklifi verildiğini belirten Çelik, aracın satışından elde edeceği gelirle gelini ve torunlarına ev almak istiyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 11:30
  1. RTE plakalı araç
  2. Niğde
  • JaleGülJaleGül1 sa önce
    Meraklanma usda Türkiyede saf colk Yakında500tl ye müşteri bulun.
  • AviniAvini1 sa önce
    İnsanlar üzerinden istismar etmek büyük bir gaflettir / araba yabancı kendi yerli malın değil / insanları kandırmayın
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