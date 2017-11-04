“RTE” plakalı araca 300 bin lira istiyor

Niğde’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde memur olarak çalışan 52 yaşındaki Sedat Çelik, yaklaşık 2 ay önce 27 yaşında yaşamını yitiren oğlundan geriye kalan ve plaka harflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı ve soyadının baş harflerinden oluşan 1994 model otomobili satışa çıkardı. Piyasa değeri 7-8 bin lira olan aracına plakasından dolayı daha önce 200 bin liraya kadar fiyat teklifi verildiğini belirten Çelik, aracın satışından elde edeceği gelirle gelini ve torunlarına ev almak istiyor.