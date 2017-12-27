Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Rövanş maçını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında deplasmanda Kayserispor’a 3-1 mağlup olan Antalyaspor Teknik Direktörü David Badia, rövanş maçını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:46
"Rövanş maçını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik eden Teknik Direktör Badia, attıkları golün çok değerli olduğunu kaydederek rövanş maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Badia, “Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çok büyük bir efor sarf ettiler. Bu sebeple kendileriyle gurur duyuyorum. İlk yarı oyunu domine eden taraf bizdik. Buraya 11 kişi sahada olmak üzere 3 kişi de U21 takımdan hazırlanarak geldik. Bildiğiniz gibi bazı sorunlar ve sakat olan oyuncularımız var. İlk yarı öne geçen taraf bizdik. Baktığınız zaman rakip takım hocası ilk 30 dakikada 2 oyuncu değişikliğine gitti. Şu anlama geliyor, hakikaten onlara zorluk çıkardık. Sorun ikinci yarı 2 golü 3-4 dakika arayla yedik. 2-1 bizim için fena skor değildi. Oyuncu değişikliğine gidemediğimiz için son dakikalarda yediğimiz bir gol var. Bildiğiniz gibi iki ayaklı bir maç. Bu oyuncu grubumun göstermiş olduğu karakteri gösterirsek Antalya’da oynanacak maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Attığımız gol çok değerli. Eminim ki turu geçmek adına çok önem arz eden bir gol” diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 19:46
  1. david badia
  2. kayserispor
  3. türkiye kupası
  4. antalyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'dan Suriye ve Esed kararı!
    1. Amerika'dan Suriye ve Esed kararı!
    2. Kukla BAE'den alçak çağrı: Araplar..
    3. İsrail milletvekili otobüsü durdurup..
    4. İngilizler yazdı: Türkiye 3'e katlayacak
    5. Katil İsrail askerlerinin Cuneydi'yi..
    6. Katil İsrail güçleri, 100 Filistinli..
    7. "Rövanş maçını sabırsızlıkla bekliyoruz"
    8. Kuşlar için modern evler yaptılar
    9. Katil İsrail, işgal ettiği Filistin’de..
    10. Eyüpsultan'da iki katlı ahşap bina yandı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan en-Nasır'ı kabul..
    12. Bakan Özhaseki'den deprem açıklaması
    13. Avcı: Mağlubiyet bize yakışmadı
    14. Deniz suyu 25 metre çekildi
    15. Kızılay 2018’i 'güvenli yaşam eğitim..
    16. İspanyol devi Vincent Aboubakar'ı..
    17. Erzincan'da 'Teslim ol' çağrısına..
    18. Almanlar artık Merkeli istemiyor
    19. Erken yaşta oluşan yüksek tansiyona..
    20. Meram’da sahipsiz hayvanlar yalnız..
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Erdoğan’ın son hamlesinin ardından ortaya çıktı! Türk üçgeni…
    Erdoğan’ın son hamlesinin ardından ortaya çıktı! Türk üçgeni…