Kıtlıktan, çatışmalardan ve yokluktan kaçan sığınmacılar 3 ana rota üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor: Orta Akdeniz, Batı Akdeniz ve Türkiye’den Yunanistan ve Bulgaristan'a doğru ulaşılan Doğu Akdeniz rotası.

2016’da Türkiye ile AB arasında imzalanan anlaşma sığınmacıların en çok kullandığı rotalardan birisi olan ve “Batı Balkanlar rotası” olarak da bilinen Doğu Akdeniz rotasını büyük ölçüde kapattı.

Doğu Akdeniz yolu kapanınca sığınmacıların ana rotası “Merkezi Akdeniz rotası” oldu. Avrupa’ya ulaşmaya çalışan binlerce kişi Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir, Tunus, Libya ve Fas’tan deniz yoluyla İtalya’ya doğru geçmeye başladı.

Balkan rotası kapandıktan sonra Avrupa’ya deniz yoluyla geçenlerin yüzde 80’i İtalya üzerinden kıtaya ulaşıyor.

Sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için sıklıkla kullanmaya başladığı güzergahlardan bir diğeriyse Fas üzerinden İspanya.

İstatistiklere göre 2017’nin yalnızca ilk 4 ayında İspanya'ya tam 3 bin 300 sığınmacı ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yalnızca 1063’tü.

Türkiye-AB anlaşması ile Doğu Akdeniz rotasının kapanmasının ardından İspanya karasularında en fazla sığınmacının hayatını kaybettiği ülke haline geldi. Umuda yolculuk sırasında 2016’da 5 bin 96 kişinin denizde hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.