Rosatom Akkuyu’ya nükleer yakıt sevkiyatı için sözleşme hazırlayacak

Sputnik'te yer alan haberde, Rosatom’un sitesinden yapılan açıklamada Rosatom Overseas’ın TVEL şirketine Akkuyu nükleer santraline yakıt sevkiyatı için sözleşmenin hazırlığı ve görüşmelerin gerçekleştirilmesinde destek vereceği ifade edildi.

Mersin Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında Rusya ile imzalandı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak.