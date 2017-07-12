Rosatom Akkuyu’ya nükleer yakıt sevkiyatı için sözleşme hazırlayacak
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu’nun (Rosatom) bünyesindeki Rosatom Overseas şirketi, bir başka Rosatom iştiraki nükleer yakın firması TVEL’le birlikte Akkuyu nükleer santraline yakıt sevkiyatına yönelik görüşmeler yürürüp ve sözleşmeyi hazırlayacak.12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:36
Sputnik'te yer alan haberde, Rosatom’un sitesinden yapılan açıklamada Rosatom Overseas’ın TVEL şirketine Akkuyu nükleer santraline yakıt sevkiyatı için sözleşmenin hazırlığı ve görüşmelerin gerçekleştirilmesinde destek vereceği ifade edildi.
Mersin Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında Rusya ile imzalandı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak.