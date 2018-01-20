Ronaldo'yu tahtından etti!

Uzun yıllar FIFA oyunlarında zirve Lionel Messi olsa da, FIFA 17 ile birlikte bu gerçek değişmiş ve Ronaldo, oyundaki en yüksek genel reytinge sahip oyuncu olarak tahtı ele geçirmişti. FIFA 18'de de tablo aynı şekilde devam ederken, haftanın kadro güncellemelerinden sonra zirvede potansiyel bir değişim yaşandı.

Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki genç yıldızı Kylian Mbappe'nin özellikleri güncellenerek, FIFA 18'deki en iyi futbolcu potansiyeli haline getirildi. Genel reytingi 83'den 84'e yükseltilen Mbappe'nin potansiyeli 94'den 95'e çıkarıldı. Bu potansiyel ile Mbappe, Ronaldo (Genel reyting 94) başta olmak üzere Neymar (Potansiyel 94), Dybala (Potansiyel 94), De Gea (Potansiyel 93) ve Messi'yi (Genel reyting 93) geride bıraktı.

Yapılan son kadro güncellemesiyle Orta Açma, Dribling, Hızlanma, Sprint, çeviklik, Reaksiyon, Denge ve Pozisyon Alma özellikleri geliştirilen Mbappe, adeta durdurulamaz bir forvet adayı haline geldi.