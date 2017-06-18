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Ronaldo'ya İngiltere'den süpriz teklif

Real Madrid'den ayrılması yüksek sesle dile getirilen Ronaldo için İngiltere'den sürpriz bir haber geldi.

18 Haziran 2017 Pazar 11:34
Ronaldo'ya İngiltere'den süpriz teklif

İspanya'da vergi kaçırdığı gerekçesiyle açılan soruşturmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun kulübü Real Madrid'den ayrılma kararı alması, yeni adresini sorgulattı.

Uzun yıllardır Paris Saint-Germain ve Çin kulüplerinden akıl sınırlarını zorlayan teklifler alan Ronaldo'nun adresi ise İngilizlere göre şimdiden belli: Manchester United.

ÖN GÖRÜŞME BİLE YAPILDI!

32 yaşındaki Portekizli, 8 yıl önce ayrıldığı eski kulübüyle hala iyi ilişkilere sahip olması nedeniyle İngiliz devine sıcak bakıyor. BBC muhabiri Julien Laurens'in haberine göre bir ön görüşme yapıldı bile.

Eğer bu transfer gerçekleşirse Real Madrid'in 200 milyon euro bonservis bedeli elde edecek. Vergileriyle dahil 4 yıl için kasasından 200 milyon Euro daha çıkacak olan Real, toplamda 400 milyon Euro tasarruf elde edecek.

Basında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan 32 yaşındaki yıldızın menajeri Jorge Mendes ise “Ronaldo, ayrılma kararı aldıysa onu kimse engelleyemez” ifadelerini kullanmış ve ayrılık olasılığını güçlendirmişti.

Konfederasyon Kupası sebebiyle milli takım kampında bulunan Portekizli futbolcu, Beşiktaş’ta forma giyen ve yakın arkadaşı olan Ricardo Quaresma’ya da Los Galacticos’dan ayrılmak istediğini, “Artık benim için geri dönüş yok” sözleriyle söyledi.

PORTEKİZ BASINI BUNU YAZMIŞTI

A Bola gazetesinin manşete taşıdığı habere göre Ronaldo, Real Madrid'den ayrılmaya karar verdi. Bu kararını başkan Florentino Perez'e ilettiği iddia edilen yıldız oyuncunun bu kararı almasında vergi kaçırmakla suçlanması ve kulübün ona yeterince sahip çıkmadığını düşünmesi.

Gazete Ronaldo'nun verdiği bu kararın geri dönüşü olmadığını da yazmıştı.

Forbes dergisine göre dünyanın en çok kazanan sporcusu olan Ronaldo geçen yıl 93 milyon dolarlık gelir elde etmişti.

2009'da rekor ücretle Real Madrid'in yolunu tutan 32 yaşındaki oyuncu kariyerinde 4 kez altın Top ödülüne layık görüldü.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 11:34
  1. Real Madrid
  2. Cristiano Ronaldo
  3. İspanya
  4. Paris Saint-Germain
  5. Çin
  6. Ricardo Quaresma
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