Ronaldo'ya günlük 273 milyon euro teklif edildi

La Liga devi Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo için son zamanlarda futbolcu transferine damga vuran Çin'den şaşırtıcı bir teklif yapıldı.



İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre, Çin'den bir kulüp Cristiano Ronaldo için Real Madrid'e 250 milyon euro, oyuncuya da yıllık 100 milyon eurodan fazla bir ücret teklif edildi.



Daha önce Oscar ve Tevez gibi yıldızları rekor ücretlerle bünyesine katan Çin Ligi'nin bu hamlesi İspanyol ekibi ve Ronaldo tarafından olumlu karşılanmadı.











