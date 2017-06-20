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Ronaldo'ya 1 milyar euroluk engel

Perez, ülkeden ayrılmak istediği iddia edilen Ronaldo ile ilgili, "Serbest kalma bedeli 1 milyar avro. Gelen bir teklif yok, onun ayrılacağını düşünmüyorum" dedi.

20 Haziran 2017 Salı 13:24
Ronaldo'ya 1 milyar euroluk engel

Real Madrid'in beşinci kez başkanı seçilen Florentino Perez, ülkeden ayrılmak istediği iddia edilen futbolcuları Cristiano Ronaldo ile ilgili temkinli konuştu.

Perez, İspanyol basınında yer alan açıklamasında, "Ne ben ne de Real Madrid'den herhangi biri onun ayrılacağına inanıyor. FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndan sonra Ronaldo ile konuşmayı düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcuyu milli takımdayken rahatsız etmek istemediklerini dile getiren Perez, "Ronaldo, Real Madrid'in futbolcusu ve olmaya da devam edecek. Ronaldo'nun serbest kalma bedeli 1 milyar avro. Gelen bir teklif yok ve onun ayrılacağını düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

Asensio gelecekte Altın Top ödülünü kazanır

Öte yandan, Real Madrid'in 21 yaşındaki oyuncusu Marco Asensio'dan da övgüyle bahseden Perez, "Asensio'nun gelecekte Altın Top ödülünü kazanacağını" savundu.

Perez, Real Madrid'in ilgilendiği futbolcular olarak gösterilen Kylian Mbappe ve kaleci Gianluigi Donnarumma ile ilgili sorulara ise "Mbappe, Donnarumma gibi genç futbolcuların hepsi iyi oyuncu. Real Madrid sırası geldiği zaman en iyisini yapacaktır. Real Madrid'e her zaman dünyanın en iyi futbolcuları geldi. (Teknik direktör) Zidane ile konuşmam lazım. Bu konuları derinlemesine çalışmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 13:24
  1. Real Madrid
  2. Florentino Perez
  3. Cristiano Ronaldo
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