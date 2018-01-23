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Ronaldo'nun Türkiye planı! 2 ülkeye daha...

Cristiano Ronaldo’nun ortağı olduğu Portekizli oteller zinciri, 3 ülkede yeni oteller açmak için harekete geçti.

23 Ocak 2018 Salı 14:39
Ronaldo'nun Türkiye planı! 2 ülkeye daha...

Futbolculuğunun yanı sıra 'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuar sektörlerinden de milyonlarca euro kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, 2015 yılında bir Portekiz oteller zincirinin ortağı olmuştu. Bunun için 70 milyon euro ödeyen Ronaldo, gözünü Türkiye'ye dikti.

Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Küba, Hollanda, ABD ve Almanya'da otelleri olan 'Pestana Grup', yeni otelleri için 3 ülke seçti.

Cristiano Ronaldo'nun ortağı olduğu şirket, bu yıl içerisinde Türkiye, İtalya ve Yunanistan'da yeni oteller açmak için harekete geçecek.

(Takvim)

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 14:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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