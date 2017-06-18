Ronaldo'dan Quaresma'ya: Geri dönüş yok

Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola, geçtiğimiz günlerde Real Madrid’in süperstarı Cristiano Ronaldo’nun vergi kaçırma suçlamalarından rahatsız olduğu ve bu sebepten dolayı İspanyol devinden ayrılacağını iddia etmişti.

Basında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan 32 yaşındaki yıldızın menajeri Jorge Mendes ise “Ronaldo, ayrılma kararı aldıysa onu kimse engelleyemez” ifadelerini kullanmış ve ayrılık olasılığını güçlendirmişti.



Konfederasyon Kupası sebebiyle milli takım kampında bulunan Portekizli futbolcu, Beşiktaş’ta forma giyen ve yakın arkadaşı olan Ricardo Quaresma’ya da Los Galacticos’dan ayrılmak istediğini, “Artık benim için geri dönüş yok” sözleriyle söyledi.



400 milyon euro isteniyor



Madrid ekibi ise ayrılmaması konusunda her türlü desteği verdiği CR7’nin bonservisini belirledi. İspanyol gazetesi Marca’nın iddiasına göre Eflatun- Beyazlılar, yıldız oyuncu için 400 milyon euro (1 milyar 572 milyon TL) isterken, ismi henüz açıklanmayan bir Çin kulübü, İspanyol temsilcisine 200 milyon euroluk (786 milyon TL) bir teklif sunmuştu. Aynı zamanda Fransız devi PSG ile CR7’nin eski kulübü Manchester United’ın da Ronaldo ile ciddi şekilde ilgilendiği biliniyor.