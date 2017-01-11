Ronaldo: Teknik direktör olmam

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La Liga ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, emekliye ayrılmasının ardından teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini söyledi.



FIFA'ya röportaj veren Portekizli yıldız Ronaldo, geride kalan 2016 yılının kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.



Yıllar boyunca aldığı ödüllerin ardından en iyi futbolcular arasına girip girmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Real Madridli golcü şunları söyledi:

"Tabii ki futbol tarihine adımı yazdırdım. Oynamaya başladığımdan beri asıl hedefim de zaten buydu. Bir oyuncu olarak kalmamak, yıldız olmak ve sürekli olarak en iyi anılmak. Bunu başardım ve aldığım ödüller de bunu gösteriyor."

Bu yıl ilk kez verilen FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazanmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Cristiano Ronaldo, formunu korumasını ise yoğun çalışma temposuna bağladı.



Teknik direktörlük planım yok

Ronaldo, faal futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: