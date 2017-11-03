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Ronaldo: Pepe'yi arıyoruz...

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 30 maçlık yenilmezliği Çarşamba gecesi Londra'da sona erdi.

03 Kasım 2017 Cuma 09:48
Ronaldo: Pepe'yi arıyoruz...

Wembley'de Tottenham'a 3-1 kaybeden Real Madrid'in bu sezona kötü başlangıcı sorgulanıyor.

Tottenham maçı sonrası bu konu Cristiano Ronaldo'ya da soruldu. Real Madrid'in Portekizli yıldızı, verdiği yanıtla kulübün transfer döneminde Pepe, Alvaro Morata ve James Rodriguez ile yolları ayırmış olmasını eleştirdi.

Ronaldo, "Gerçeği konuşalım; her takım büyük oyuncularını özler... Açıkçası Pepe büyük bir oyuncuydu. Merata ve James de... Hepsi ayrıldı. Bunlar bizi daha güçlü kılan isimlerdi" dedi.

Geçtiğimiz transfer döneminde Pepe Beşiktaş'a, Morata Chelsea'ye ve James Rodriguez Bayern Münih'e gitmişti.

Ronaldo sözlerini "Gelen oyuncuların ayrılanların yerlerini dolduramayacaklarını, o rolleri üstlenemeyeceklerini söylemiyorum. Ama onlar daha genç... Bizimle ilk sezonları... Yine de bunları bir mazeret olarak görmemeliyiz. Aynı şekilde, sakatlıkları olan Carvajal ve Bale'i de özlüyoruz. Kadromuz tamamlandığında çok daha güçlü olacağız" diye tamamladı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 09:48
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