Ronaldo ödülünü alıp Messi'ye göndermede bulundu

Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, FİFA ödül töreninde ödülünü aldıktan sonra ''Barcelona'dan bazı oyuncuların aramızda olmamasından dolayı üzgünüm. Ancak onları anlıyorum'' diyerek Messi’ye göndermede bulundu.

Ronaldo ödülünü alıp Messi'ye göndermede bulundu
Eklenme: 10 Ocak 2017, 00:57
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FIFA FIFPro dünyada yılın ilk on biri açıklandı. Zürih’te düzenlenen törende Real Madrid, 5 oyuncuyla dünyada yılın on birine en fazla oyuncu sokan takım oldu. Barcelona’dan ise 4 oyuncu kadroya girebildi.

2016 FIFPro yılın ilk on birinde yer alan oyuncular şöyle: Manuel Neuer (Bayern Mühih), Dani Alves (Juventus), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madird), Luis Suarez (Barcelona)

RONALDO'DAN MESSİ'YE GÖNDERME

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı. Aldığı ödülün ardından kısa bir konuşma yapan Ronaldo, törene katılmayan Lionel Messi'ye gönderme yaptı.

Yıldız futbolcu, ''Barcelona'dan bazı oyuncuların aramızda olmamasından dolayı üzgünüm. Ancak onları anlıyorum'' dedi.

 
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