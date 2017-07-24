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Ronaldo meydan okudu: ''Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağım''

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 02:57
Ronaldo meydan okudu: ''Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağım''

Çin kampında basın mensuplarına konuşan Ronaldo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ronaldo, gelecek sezon  Ballon d'Or ödülü için MessiNeymar ve Lewandowski ile savaşacağını söyledi.

'Aramızda kesinlikle savaş olacak' diyen Ronaldo; Messi, Neymar, Lewandowski and Higuain ile arasında kıyasıya bir rekabet olacağını söyledi. Bu türlü rekabetlerin kendisini motive ettiğini kaydeden Ronaldo, her yıl daha iyisini yapmak istediğini söyledi. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 02:57
  1. Ronaldo
  2. Messi
  3. neymar
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