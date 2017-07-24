Ronaldo meydan okudu: ''Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağım''

Çin kampında basın mensuplarına konuşan Ronaldo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ronaldo, gelecek sezon Ballon d'Or ödülü için Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağını söyledi.



'Aramızda kesinlikle savaş olacak' diyen Ronaldo; Messi, Neymar, Lewandowski and Higuain ile arasında kıyasıya bir rekabet olacağını söyledi. Bu türlü rekabetlerin kendisini motive ettiğini kaydeden Ronaldo, her yıl daha iyisini yapmak istediğini söyledi.