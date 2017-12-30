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Ronaldo futbolu bırakınca ne iş yapacağını açıkladı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, futbolu bırakınca aktörlük yapmak istediğini söyledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:54
Ronaldo futbolu bırakınca ne iş yapacağını açıkladı

Cristiano Ronaldo, Sky Italia'ya verdiği röportajda efsane İtalyan futbolcu Alessandro Del Piero'nun sorularını yanıtladı.

Portekizli yıldız futbolcu, emekli olduktan sonra düşündüğü projelerden bahsetti.

Futbolu çok sevdiğini belirten Ronaldo, ''Bir gün futbolu tabii ki bırakacağım. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel bir hayatım olacak. Çok param olduğu için bunu söylemiyorum. Yeni şeyler deneyeceğim için söylüyorum'' dedi.

 FİLMLERDE OYNAMAK İSTİYORUM

Futbolculuk kariyerini noktaladığında kendi işini kurmak istediğini belirten yıldız futbolcu, ''Filmlerde oynamak istiyorum, aktör olabilirim. Bir iş adamı da olabilirim. Kendi otellerimin, spor salonlarımın olmasını istiyorum. Gelecek planlarımı 27-28 yaşında belirlemeye başladım'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 17:54
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