Ronaldinho: Barcelona Coutinho ile ilgileniyor

Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho, Brezilyalı futbolcu Phlippe Coutinho hakkında açıklamalar yaptı.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Ronaldinho Barcelona'nın Liverpool'da forma giyen Coutinho'yla ilgilendiğini söyledi.
Ronaldinho yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Umarım sakatlık sonrası gerçek formunu göstermeye devam eder. O, Avrupa'nın en büyük oyuncularından biri oldu. Biliyorum ki Barcelona da ona hayranlık duyuyor. Liverpool onu takımda tutup, ekibi onun etrafında inşa etmeye çalışacaktır. Ama eğer bu seviyede oynamaya devam ederse, ona karşı her zaman bir ilgi olacaktır."