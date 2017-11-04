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Romenlerden Türk hakeme sert tepki: Üç hakem göremediler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Steaua Bükreş-Hapoel Beer Sheva maçında, topu çizgide elle kesen oyuncuyu görmeyen Halis Özkahya, büyük bir hataya imza attı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:31
Romenlerden Türk hakeme sert tepki: Üç hakem göremediler

Özkahya ve ilave yardımcı hakem Ali Palabıyık'a sert eleştiriler getirildi.

'Herkesin gördüğünü nasıl görmediler!' Dor Elo'nun 52. dakikada pozisyonda şutu çekerek topu kaleye doğru gönderen isim olan Constantin Budescu "Açık bir penaltımız verilmedi. Pozisyona yakın üç hakem vardı. Herkesin gördüğünü onlar nasıl göremedi!" dedi.

'Böyle bir hakem hatası görmedim' Steau Bükreş Sportif Direktörü Mihai Stoica "Bugüne kadar böyle bir hakem hatası görmedim. İlave yardımcı hakemler ne işe yarar? Bu inanılmaz. Kaybedilen puanlar, kaybedilen paralar, yazık. Biz saha kenarından gördük, onlar orada göremediler" diye konuştu.

'Elle oynama İsrail'den bile görüldü' Rumen basını da pozisyonun açık bir penaltı olduğu konusunda birleşti. Beyaz nokta gösterilmiş olsa, oyuncunun da kırmızı kartla oyundan atılmış olacağına dikkat çekildi. Fanatik.ro internet sitesinde başlığa çıkılan 'Elle oynama İsrail'den bile görüldü' ifadesi dikkat çekti.

'Bizde olsa bütün sene konuşulurdu' Romanya Profesyonel Ligi eski başkanı Dumitru Dragomir de konuyla ilgili konuştu, "Bu karar bizim ligimizde verilmiş olsaydı çok tartışma ve yorumu beraberinde getirir, bütün sene konuşulurdu. Tüm hakemler hatalıydı, en azından bir tanesinin görmesi gerekirdi" değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 18:31
  1. Ali Palabıyık
  2. Dor Elo
  3. Halis Özkahya
  4. Steaua Bükreş-Hapoel Beer Sheva maçı
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