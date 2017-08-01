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Roma'ya bir Türk daha: Çorlu

Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Roma, bir başka Türk futbolcuyu kadrosuna kattı.

01 Ağustos 2017 Salı 21:51
Roma'ya bir Türk daha: Çorlu

Roma'da sportif direktörlük görevine gelmesinin ardından transfere başlayan ve Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran Monchi, radarında bulunan bir başka Türk futbolcu Rezan Çorlu'yu da transfer etti.

Danimarka'da Brondby forması giyen ve Danimarka Milli Takımları'nda boy gösteren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Rezan Çorlu, Sarı-Kırmızılı ekiple sözleşme imzaladı.

İmza sonrası konuşan Rezan Çorlu, Elbette Brondby'e veda etmek zor. 4 yıldan bu yana burada futbol oynuyorum. Brondby taraftarı olduğumu söyleyebilirim. Bu değişmeyecek. Ancak Roma'ya hayır demek zordu'' dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 21:51
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